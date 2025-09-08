- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 495
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Киевщину: в некоторых населенных пунктах отсутствует газоснабжение
В восьми населенных пунктах Обуховского района Киевской области 8 и 9 сентября отсутствует газоснабжение.
Ночью 8 сентября РФ в очередной раз атаковала Киевщину. В Обуховском районе проходят аварийные работы по газосети.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВ Николай Калашник.
Детали от власти
По сообщениям официальных лиц, из-за ремонтных работ после атаки РФ в восьми населенных пунктах Обуховского района будет отсутствовать газоснабжение. Ограничения будут действовать 8 и 9 сентября
«Речь идет об абонентах Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки. В общей сложности газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов», — детализировал Калашник.
Добавляется, что впоследствии поставки будут возобновлены. Ожидайте дополнительной информации.
Ранее эксперт раскрыл цель дневных атак РФ.
Наш враг использует беспилотники не только для атак, но и для разведки. Россияне пытаются выявить системы РЭБ и ПВО.
«Такие атаки и беспокоят людей, и разведывают, как работает наша ПВО. Они находят наши РЭБ, пытаются найти более мощные средства ПВО. Поэтому это достаточно ожидаемая тактика», — заключил он.