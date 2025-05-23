РФ атаковала Киев "Шахедами": что известно о последствиях

Шахед / © ТСН.ua

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В Голосеевском районе Киева 23 мая произошло падение обломков вражеского беспилотного летательного аппарата на открытую территорию.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В результате инцидента были повреждены 4 авто и окна здания, однако обошлось без возгорания.

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«Без пострадавших», — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, на месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников. Также в Киевской городской военной администрации сообщили, что средства ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.