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РФ атаковала Киев "Шахедами": что известно о последствиях
Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и доверять только официальную информацию.
В Голосеевском районе Киева 23 мая произошло падение обломков вражеского беспилотного летательного аппарата на открытую территорию.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В результате инцидента были повреждены 4 авто и окна здания, однако обошлось без возгорания.
«Без пострадавших», — говорится в сообщении.
По словам Ткаченко, на месте происшествия работают соответствующие службы.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников. Также в Киевской городской военной администрации сообщили, что средства ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.