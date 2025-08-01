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- Киев
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РФ атаковала Белую Церковь: возникли масштабные пожары на предприятиях
К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей. По данным ГСЧС, пострадавших нет.
В Белой Церкви Киевской области в результате российской атаки вспыхнули масштабные пожары на предприятиях.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Ночью, 1 августа, россияне нанесли серию ударов по Белоцерковскому району. В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которых — робототехника.
Напомним, ночью дроны атаковали Балаклею, вызвав пожар на территории гражданского предприятия.