РФ атаковала Белую Церковь: возникли масштабные пожары на предприятиях

Спасатель на месте пожара

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В Белой Церкви Киевской области в результате российской атаки вспыхнули масштабные пожары на предприятиях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Ночью, 1 августа, россияне нанесли серию ударов по Белоцерковскому району. В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которых — робототехника.

Напомним, ночью дроны атаковали Балаклею, вызвав пожар на территории гражданского предприятия.