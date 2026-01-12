Резня в школе Киева: нападение квалифицировано как покушение на убийство, найден след спецслужб РФ

Полиция и школьник, который совершил нападение / © Полиция Киева

После того, как в Оболонском районе Киева ученик 9 класса в каске и маске напал с ножом на учительницу и одноклассника, полиция открыла дело по статье о покушении на убийство и обнаружила в телефоне подростка подозрительные контакты.

Об этом сообщила полиция Киева.

Подробности о нападении школьника на учительницу и одноклассника

По предварительным данным, инцидент произошел утром 12 января в одном из учебных заведений. Ученик 9 класса, находясь в уборной, заранее подготовился к нападению — надел маску и каску, после чего ворвался в класс и с ножом напал на 39-летнюю классную руководительницу и своего 14-летнего одноклассника.

В результате нападения у несовершеннолетнего зафиксированы множественные резаные ранения спины и предплечья, а у педагога — колото-резаные повреждения рук и живота. Обоих пострадавших доставили в больницу, где медики устанавливают степень тяжести полученных травм.

После совершенного нападавший вернулся в уборную, где нанес себе ножевые ранения руки и живота. Сейчас этот 14-летний подросток также находится в медицинском учреждении и получает необходимую помощь.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье о покушении на убийство двух и более лиц. В рамках досудебного расследования будут устанавливать мотив совершения преступления.

Переписка со спецслужбами РФ

«Кроме того, во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с вероятно враждескими спецслужбами. Сейчас продолжаются следственные действия», — отметили в полиции.

