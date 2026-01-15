Резня в школе Киева: что известно о пострадавших и напавшем подростке

Покушение в Киеве

В Киеве продолжается лечение школьника и учительницы, на которых напал ученик с ножом. Самого нападающего вскоре планируют выписать из больницы.

Об этом медики сообщили корреспондентам hromadske.

Состояние подозреваемого удовлетворительное, его выпишут уже 16 января. После этого делом молодого человека будут заниматься правоохранители.

Пострадавший школьник находится в хирургическом отделении. У него зафиксировали проникающие ранения живота и травму руки. Медики отмечают, что окончательные сроки реабилитации пока определить сложно — все зависит от заживления и работы с реабилитологом для восстановления функций верхней конечности.

39-летняя учительница находится в стабильном состоянии средней тяжести и продолжает лечение в клиническом отделении.

Что известно о нападении в школе на Оболони

Напомним, нападение произошло 12 января. Тогда ученик 9 класса принес в школу два ножа, шлем и балаклаву. Сначала он ранил учительницу, а затем одноклассника. После этого парень ранил и себя в школьном туалете.

Правоохранители квалифицировали инцидент как покушение на убийство. В телефоне нападающего обнаружили переписку с неизвестными лицами, поэтому следствие проверяет возможное влияние посторонних на подростка.

Впоследствии сообщалось, что курировать ученика, совершившего резню в школе Киева, могли спецслужбы РФ.