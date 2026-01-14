Резня в киевской школе: суд избрал меру пресечения подростку

Подросток, подозреваемый в покушении на убийство учительницы / © Киевская городская прокуратура

Ученику 9-го класса, устроившему резню в одной из школ Киева, избрана мера пресечения. По решению суда подросток будет находиться под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«По ходатайству ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры 14-летнему жителю Киевщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней», — сообщили в прокуратуре.

Также отмечают, что подозреваемый остается в медицинском учреждении под круглосуточным надзором правоохранителей, однако сразу после завершения лечения его переведут в следственный изолятор.

Что известно о резне в школе в Киеве

Согласно материалам следствия, трагедия произошла утром 12 января 2026 года. Ученик девятого класса пришел в учебное заведение с заранее подготовленным снаряжением: в его рюкзаке обнаружили балаклаву, шлем и два ножа.

Парень сначала нанес несколько ножевых ранений учительнице истории, а после этого напал на своего одноклассника.

Также говорилось о том, что спецслужбы РФ могли курировать ученика, совершившего резню в школе Киева. Об этом сообщили в комментарии ТСН.ua информированные источники в правоохранительных органах, ведь полиция обнаружила в телефоне подростка подозрительные контакты.

Правоохранители квалифицировали действия несовершеннолетнего как законченное покушение на убийство двух лиц согласно части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводят следователи Оболонского управления полиции Киева. Ювенальные прокуроры и детективы устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления, которые привели к госпитализации учительницы и ученика.