Ревность к бывшей едва не привела к трагедии: в Киеве будут судить мужчину за нападение с ножом

В Киеве будут судить мужчину, который ударил ножом сожителя бывшей жены / © Национальная полиция Украины

Полицейские Киева завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего киевлянина, устроившего резню в Подольском районе. За совершенное мужчине грозит до восьми лет тюремного заключения.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По информации полиции, инцидент произошел в октябре прошлого года в квартире на улице Андреевской. Злоумышленник находился в гостях у своей бывшей жены и ее нового 37-летнего сожителя. На почве ревности между мужчинами разразился конфликт, во время которого «гость» ударил оппонента кухонным ножом в грудь и сбежал из квартиры.

В Киеве будут судить мужчину. / © Национальная полиция Украины

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого. Ему инкриминируют нанесение умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Расследование завершено, а судьбу обвиняемого решит суд. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

