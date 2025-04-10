Рецидивист изнасиловал и задушил женщину в Киеве: суд вынес приговор

Осужденный мужчина / © Киевская городская прокуратура

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Святошинский районный суд Киева приговорил к 15 годам тюрьмы 50-летнего мужчину, который изнасиловал и убил свою знакомую. Преступник, ранее судимый за изнасилование, использовал доверие жертвы, чтобы совершить жестокое нападение.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В августе 2024 года в Святошинском районе обнаружили тело 69-летней киевлянки с признаками насилия. Экспертиза подтвердила: женщину изнасиловали, а затем задушили.

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Как выяснило следствие, жертва встретилась со знакомым, ранее отбывавшим срок за изнасилование. Мужчина сначала вел себя вежливо — принес цветы, купил овощи и угостил алкоголем. Однако после ссоры он напал на женщину, изнасиловал ее, убил, а затем накрыл покрывалом.

Прокуратура Киева поддержала обвинение, и суд признал преступника виновным по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 5 ст. 152 (изнасилование) УК Украины.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет оставаться под стражей.

Напомним, в Запорожье в укрытии женщина устроила резню.