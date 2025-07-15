Брусчатка в Киеве

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В Киеве на пересечении улиц Глубочицкой и Сечевых Стрельцов во время дорожных работ обнаружили брусчатку середины XIX века.

Об этом сообщил памятникоохранник Дмитрий Перов в Facebook.

Во время ремонта дорожного покрытия в столице, на одном из исторических перекрестков, была обнаружена уникальная брусчатка, которая датирована серединой XIX века. Историческая находка была скрыта под слоем современного асфальта.

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Об открытии сообщил памятникоохранник Дмитрий Перов. По его словам, брусчатку на улице Глубочицкой еще в 1980-х годах можно было увидеть на архивных фотографиях, сделанных известным киевским фотографом Василием Галайбой.

Уникальность ситуации заключается в том, что, в отличие от большинства улиц Киева, где старую брусчатку обычно демонтируют, здесь ее не снимали, а проложили асфальт поверх исторического покрытия. Таким образом, эта часть городской истории осталась неповрежденной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на Подоле обнаружили пещерный комплексвремен Средневековья, который мог служить убежищем во время войн.