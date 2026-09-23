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- Киев
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Реактивные дроны атаковали Киев: первые подробности падения обломков
В Киеве во время атаки реактивных БПЛА зафиксировали последствия, по меньшей мере, в двух районах.
В Киеве объявили дроновую опасность , после чего в столице прогремели взрывы.
По данным Воздушных сил ВСУ , реактивные БПЛА двигались с Киевщины мимо Дымера в направлении столицы.
Впоследствии Киевская городская военная администрация сообщила о первых последствиях атаки.
В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА повреждено складское помещение.
В Соломенском районе, по предварительной информации, обломки упали на открытой территории между жилыми домами.
Информация о возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.
В столице идет воздушная опасность. Жителей призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою тревоги.
Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео