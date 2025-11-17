Развращение 8-летней племянницы: в Киеве осудили мужчину за преступление против ребенка

Деснянский суд осудил киевлянина за преступление против ребенка / © Полиция Киева

Деснянский районный суд Киева вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю столицы, который совершил развратные действия в отношении своей 8-летней племянницы. Муж проведет следующие пять лет за решеткой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как установили следователи Деснянского управления полиции при процессуальном руководстве территориальной прокуратуры, злоумышленник проживал вместе с сестрой и ее дочерью и имел доверительные отношения с ребенком. Он часто оставался с племянницей наедине, играя с ней.

Киевлянин получил 5 лет за развращение 8-летней племянницы / © Полиция Киева

Однажды, когда девочка оставалась одна в комнате, ее дядя находился рядом в постели и совершил к ней развратные действия.

Девочка впоследствии рассказала об инциденте родным, после чего правоохранители провели досудебное расследование, подтвердившее факт сексуального насилия.

Мужчина был задержан и объявлен подозрение по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Деснянский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

