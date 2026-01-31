Развлечения на Киевском море: в ГСЧС предупредили о смертельной опасности

Развлечения на Киевском водохранилище / © скриншот с видео

Полностью замерзшее из-за сильных морозов Киевское водохранилище превратилось для жителей украинской столицы, Вышгорода и окрестных городов в зону отдыха. Однако, спасатели ГСЧС предупреждают об опасности массовых развлечений на льду Киевского моря.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели обратили внимание на распространенную в социальных сетях информацию о якобы запланированном массовом мероприятии на Киевском водохранилище.

«Из соображений безопасности призываем жителей и гостей Вышгородского района воздержаться от посещения любых подобных мероприятий», — отметили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что невозможно гарантировать безопасность пребывания на льду, особенно для водителей транспортных средств.

«В непосредственной близости отсутствуют укрытия на случай воздушной тревоги. Существует реальная угроза для жизни и здоровья людей», — говорится в предупреждении.

Ранее во время массовых мероприятий на замерзшем Киевском море водители автомобилей устраивали дрифт на льду водохранилища.

Напомним, из-за сильных морозов Киевское водохранилище замерзло полностью вплоть до горизонта и теперь сотни украинцев едут туда прогуляться и сделать фотографии.