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- Киев
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Разбил камнем стекло и заснул в салоне Lexus: в Киеве задержали нетрезвого ночного "гостя"
Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, злоумышленник пришел на территорию автозаправочной станции и решил проникнуть в чужой припаркованный автомобиль.
В Днепровском районе Киева полицейские задержали 24-летнего киевлянина, который в состоянии сильного алкогольного опьянения пробрался в чужой автомобиль Lexus и заснул прямо на месте преступления.
Об этом сообщила полиция Киева.
Курьезный инцидент произошел ночью на улице Игната Хоткевича. В полицию позвонил работник местной автозаправочной станции и сообщил, что неизвестный мужчина повредил его авто и закрылся внутри.
Попал в автомобиль со второй попытки — и сразу в сон
Как выяснили правоохранители, молодой человек очень хотел попасть внутрь элитного автомобиля. Сначала он пытался пробить окно мусорным контейнером, но когда это не удалось, обнаружил камень. Разбив пассажирское стекло, он залез через отверстие в салон, где его сразу одолел крепкий сон.
Патрульные и следственно-оперативная группа задержали правонарушителя прямо в кабине машины.
Проверка на приборе «Драгер» показала 2,26 промилле алкоголя в его крови, что превышает допустимую норму более чем в 11 раз.
Что угрожает ночному «гостю»
Следователи Днепровского управления полиции уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья или иного владения личности). За совершенное ему грозит до трех лет ограничение свободы.
Напомним, в Киеве пьяный слесарь похитил трамвай и отправился кататься по столице. Задержанный объяснил полиции свой поступок просто — ему очень нравится ездить на трамваях.