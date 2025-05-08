Расстрел военного и его тещи под Киевом: кем оказался нападающий

Задержанный нападающий / © Полиция Киева

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Полиция задержала нападающего, который в селе Софиевская Борщаговка под Киевом расстрелял людей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам правоохранителей, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Сегодня между ними произошел конфликт из-за оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

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В результате 63-летний мужчина из купленного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу. После этого злоумышленник вошел в свой дом и закрылся внутри.

Спецназовцы оцепили дом и в течение часа задержали стрелка. В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Харькове военный ТЦК открыл огонь из травматического оружия по гражданскому водителю авто, который не дал проверить его документы и пытался скрыться.