ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1745
Время на прочтение
1 мин

Расстрел военного и его тещи под Киевом: кем оказался нападающий

Полиция задержала мужчину, который в Софиевской Борщаговке расстрелял военного и его тещу.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Задержанный нападающий

Задержанный нападающий / © Полиция Киева

Полиция задержала нападающего, который в селе Софиевская Борщаговка под Киевом расстрелял людей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам правоохранителей, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Сегодня между ними произошел конфликт из-за оплаты: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

В результате 63-летний мужчина из купленного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу. После этого злоумышленник вошел в свой дом и закрылся внутри.

Спецназовцы оцепили дом и в течение часа задержали стрелка. В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Харькове военный ТЦК открыл огонь из травматического оружия по гражданскому водителю авто, который не дал проверить его документы и пытался скрыться.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie