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Раненые во время обстрела Киева спасатели ГСЧС показали фото из больницы
Раненые во время атаки на Киев сотрудники ГСЧС идут на поправку.
Представитель ГСЧС Киева Павел Петров и сотрудница пресс-службы Инна Жельчик, которые получили ранения во время атаки РФ на Киев 6 июня, обнародовали фотографии из больницы после операции.
Об этом спикер написал в своем Instagram
«Немного не такие фотки вы, видимо, видите с моего аккаунта, но извините. Живы и это главное. По другим вопросам все вылечится, все заживет. Спасибо каждому за поддержку. Попробуем восстановить номер Инны, ведь карточки и номера все где-то осталось там вместе с телефонами, камерами и брониками», — рассказал он.
Напомним, 6 июня во время обстрела Киева спасатели попали под огонь, в результате чего несколько сотрудников ГСЧС получили травмы. Сейчас они проходят лечение и восстанавливаются.
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