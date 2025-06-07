Раненые во время обстрела Киева спасатели ГСЧС показали фото из больницы

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров и сотрудница пресс-службы Инна Жельчик

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Представитель ГСЧС Киева Павел Петров и сотрудница пресс-службы Инна Жельчик, которые получили ранения во время атаки РФ на Киев 6 июня, обнародовали фотографии из больницы после операции.

Об этом спикер написал в своем Instagram

«Немного не такие фотки вы, видимо, видите с моего аккаунта, но извините. Живы и это главное. По другим вопросам все вылечится, все заживет. Спасибо каждому за поддержку. Попробуем восстановить номер Инны, ведь карточки и номера все где-то осталось там вместе с телефонами, камерами и брониками», — рассказал он.

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Напомним, 6 июня во время обстрела Киева спасатели попали под огонь, в результате чего несколько сотрудников ГСЧС получили травмы. Сейчас они проходят лечение и восстанавливаются.

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