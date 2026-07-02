Ранены черепахи и крокодилы: в Киевском зоопарке показали последствия атаки РФ (фото)

В Киевском зоопарке есть разрушения после атаки 2 июля

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Киевский зоопарк потерпел разрушения из-за взрывной волны во время очередной вражеской атаки россиян на столицу 2 июля. Среди жителей зоопарка есть пострадавшие, однако, к счастью, погибших нет.

Об этом сообщили в КГГА.

В Киевском зоопарке после атаки есть раненые животные

От взрывной волны травмы получили черепахи и крокодилы. Находящиеся на месте круглосуточно работники зоопарка оперативно оказали раненым животным необходимую помощь. Все они находятся в безопасности.

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В результате обстрела существенные повреждения получила инфраструктура зоопарка. В частности, пострадали здания отдела приматов и птиц, купол зимнего сада и его экзотические растения, акватеррариум, сенохранилище и северный вход в зоопарк.

Сейчас из-за разрушений временно не работают паркинг и северный вход в зоопарк.

Посетить зоопарк можно только через центральный вход. Остальная территория КиевЗоо продолжает работать в штатном режиме.

Атака на Киев: последние новости

Напомним, во время ночной российской атаки 2 июля вражеский «Шахед» попал в крышу и верхний этаж здания в Шевченковском районе Киева. По предварительной информации, попадание произошло в отель CityHotel Residence. Пожар и тление конструкций длятся уже более 10 часов.

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На месте происшествия работают усиленные подразделения ГСЧС, которые продолжают ликвидировать возгорание. Из-за проведения спасательных работ движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко частично ограничено.

В связи с сильным задымлением в районе инцидента городские власти призывают жителей столицы плотно закрыть окна в помещениях и ограничить пребывание на открытом воздухе.

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