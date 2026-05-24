Ракетный удар РФ: появились фото и видео жуткого пожара под Киевом

Спасатели тушат пожары в Киевской области

В результате массированной ракетной атаки россиян на Украину 24 мая под Киевом зафиксированы масштабные пожары на складских помещениях. Известно о десятках поврежденных домов в разных селах Киевской области.

Под Киевом спасатели тушат пожары вертолетами

Спасатели уже ликвидировали пожары в Вишневом и Белой Церкви. В Киевской области для тушения пожаров привлекли вертолеты.

«К ликвидации последствий мы привлекли инженерную, роботизированную и беспилотную технику. На многих локациях из-за значительной площади пожара есть опасность для спасателей, а в одном из поврежденных домов уже утром произошел повторный обвал конструкций», — пишут в ГСЧС Киевской области.

В частности, в Бучанском районе горели логистический центр, многоквартирный дом, складское помещение.

В селе Вита-Почтовая возник пожар в двух частных жилых домах.

В Белой Церкви горели гаражи.

Сейчас спасатели тушат пожары возле жилмассива Чайка. Из-за значительной площади и высокой интенсивности огня к ликвидации привлекли вертолеты.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив дроны, крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты, в частности Х-47М2 «Кинжал» и баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж» («Орешник»), которой ударили по Белой Церкви.

Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, где во всех районах пострадали более 40 локаций, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях. В результате обстрелов в Киеве погибли два человека, более 70 человек получили ранения.

В Киевской области погибли двое мужчин, девять человек пострадали. В Черкассах из-за попадания дрона в многоэтажку травмированы 11 человек.

По оценкам ГУР Минобороны, по состоянию на середину апреля 2026 года РФ имеет в резерве до 10 ракет «Орешник». Для защиты от таких сложных целей как «Орешник» Украине необходима космическая система раннего предупреждения для фиксации запусков со спутников и противоракетные комплексы типа Arrow-3 или SM-3, способные перехватывать ракеты на высоте 200–400 километров.

