- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 2 мин
Ракетный удар РФ: появились фото и видео жуткого пожара под Киевом
После массированной ракетной атаки РФ 24 мая в Киевской области загорелись масштабные пожары на складах и жилых объектах. Спасатели работают в нескольких районах с привлечением вертолетов и спецтехники.
В результате массированной ракетной атаки россиян на Украину 24 мая под Киевом зафиксированы масштабные пожары на складских помещениях. Известно о десятках поврежденных домов в разных селах Киевской области.
Под Киевом спасатели тушат пожары вертолетами
Спасатели уже ликвидировали пожары в Вишневом и Белой Церкви. В Киевской области для тушения пожаров привлекли вертолеты.
«К ликвидации последствий мы привлекли инженерную, роботизированную и беспилотную технику. На многих локациях из-за значительной площади пожара есть опасность для спасателей, а в одном из поврежденных домов уже утром произошел повторный обвал конструкций», — пишут в ГСЧС Киевской области.
В частности, в Бучанском районе горели логистический центр, многоквартирный дом, складское помещение.
В селе Вита-Почтовая возник пожар в двух частных жилых домах.
В Белой Церкви горели гаражи.
Сейчас спасатели тушат пожары возле жилмассива Чайка. Из-за значительной площади и высокой интенсивности огня к ликвидации привлекли вертолеты.
Массированная атака на Украину 24 мая: последние новости
Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив дроны, крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты, в частности Х-47М2 «Кинжал» и баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж» («Орешник»), которой ударили по Белой Церкви.
Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, где во всех районах пострадали более 40 локаций, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях. В результате обстрелов в Киеве погибли два человека, более 70 человек получили ранения.
В Киевской области погибли двое мужчин, девять человек пострадали. В Черкассах из-за попадания дрона в многоэтажку травмированы 11 человек.
По оценкам ГУР Минобороны, по состоянию на середину апреля 2026 года РФ имеет в резерве до 10 ракет «Орешник». Для защиты от таких сложных целей как «Орешник» Украине необходима космическая система раннего предупреждения для фиксации запусков со спутников и противоракетные комплексы типа Arrow-3 или SM-3, способные перехватывать ракеты на высоте 200–400 километров.