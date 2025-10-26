- Дата публикации
Ракетный удар по Киеву уничтожил склады крупной фармкомпании
Очевидцы утверждают, что тушение пожара на месте ракетного удара все еще продолжается.
Ракетным ударом по Киеву в ночь на 25 октября были уничтожены складские помещения крупной фармацевтической компании «Оптима-Фарм». Предварительно ущерб составляет более $100 миллионов.
Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщило издание LIGA.net со ссылкой на неназванного аналитика рынка и сотрудника компании, который говорил на условиях анонимности.
Накануне в ГСЧС сообщили, что спасатели локализовали пожар складских помещений в Деснянском районе Киева на площади 13 тыс. кв. м.
Из открытых источников известно, что площадь склада составляет 29 000 квадратных метров.
Украинско-эстонское предприятие «Оптима-Фарм» является одним из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств и медицинских товаров в Украине.
Компания работает на рынке более 30 лет и имеет современные складские комплексы и 11 филиалов на территории Украины.
Это уже второе попадание в склады «Оптима-Фарм» в этом году, первую атаку российская террористическая армия осуществила 28 августа.
Напомним, в ночь на 25 октября вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву с применением баллистических ракет. В результате атаки пострадали жилые и нежилые объекты в нескольких районах.