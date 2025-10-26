Ракетный удар по Киеву уничтожил склады крупной фармкомпании

Ракетная атака на Украину

Ракетным ударом по Киеву в ночь на 25 октября были уничтожены складские помещения крупной фармацевтической компании «Оптима-Фарм». Предварительно ущерб составляет более $100 миллионов.

Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщило издание LIGA.net со ссылкой на неназванного аналитика рынка и сотрудника компании, который говорил на условиях анонимности.

Накануне в ГСЧС сообщили, что спасатели локализовали пожар складских помещений в Деснянском районе Киева на площади 13 тыс. кв. м.

Очевидцы утверждают, что тушение пожара на месте ракетного удара все еще продолжается.

Из открытых источников известно, что площадь склада составляет 29 000 квадратных метров.

Украинско-эстонское предприятие «Оптима-Фарм» является одним из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств и медицинских товаров в Украине.

Компания работает на рынке более 30 лет и имеет современные складские комплексы и 11 филиалов на территории Украины.

Это уже второе попадание в склады «Оптима-Фарм» в этом году, первую атаку российская террористическая армия осуществила 28 августа.

Напомним, в ночь на 25 октября вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву с применением баллистических ракет. В результате атаки пострадали жилые и нежилые объекты в нескольких районах.