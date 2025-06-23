Ракетный удар по Киеву: среди погибших - ребенок

Последствия атаки по Киеву 23 июня / © t.me/kyiv_pro_office

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В результате ракетного удара по Киеву 23 июня в Шевченковском районе столицы погибли девять человек, среди которых — 11-летняя девочка и ее мать.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома, где последними нашли 41-летнюю женщину и ее дочь. Поисковые работы продолжаются, ведь под обломками могут быть еще люди.

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Городские власти призвали киевлян быть внимательными и соблюдать меры безопасности в условиях войны.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские захватчики в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. По данным ПС, для обстрелов враг применил ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

Мэр столицы сообщил, что после ночной вражеской атаки на Киев пострадали 28 человек, из них 12 находятся в больницах. Погибших пока 7. Поисково-спасательная операция продолжается в пятиэтажном доме Шевченковского района.

Также сообщалось, что во время удара погибла вся семья, ребенок супругов остался живымпотому, что в это время находился у бабушки.

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