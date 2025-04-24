Ракетный удар по Киеву: погибших уже 12 (фото)

Удар по Святошину в Киеве

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В результате российского ракетного удара по Святошинскому району Киева количество погибших возросло до 12 человек.

Об этом передает ГСЧС.

«По состоянию на 16:45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек, 90 пострадавших», — говорится в сообщении.

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Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В столичной прокуратуре уточнили, что десятый погибший — 17-летний парень.

«Спасатели продолжают разбирать завалы. Была минута тишины недавно, но, к сожалению, тихо», — сказал в комментарии «Суспильному» глава столичной ГСЧС Павел Петренко.

В издании отмечают, что 17-летний юноша — именно тот парень, которого с самого утра ждали на месте удара друзья и одноклассники. Его родителей до сих пор ищут, отмечает «Суспильне».

Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов в Святошинском районе. Сейчас уже известно о 12 погибших.

Напомним, что сегодня РФ нанесла массированный удар по Киеву. По последним данным, более 90 человек пострадали.

В частности, при ударе погибли родные брат с сестрой в возрасте 21 и 19 лет.

Кроме того, в Сети показали кадры попадания российской ракеты в Киеве, что свидетельствует о целенаправленном ударе.