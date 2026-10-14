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- Киев
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Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 21 человека
На месте попадания ракеты идет поисково-спасательная операция.
В Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками вечером 13 октября.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«21 пострадавший в Деснянском районе. Среди них — восьмилетний ребенок. 16 раненых медики госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении мэра.
Также сообщалось, что один человек в результате ракетного удара погиб.
Кличко также отметил, что спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в доме, в который попала российская ракета.
Информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев поздно вечером 13 октября. Поэтому в Деснянском районе есть попадание в девятиэтажный дом.
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что союзники не предупредили Украину о запуске российской баллистики по Киеву.