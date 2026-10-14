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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 21 человека

На месте попадания ракеты идет поисково-спасательная операция.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия удара по Киеву

Последствия удара по Киеву / © Виталий Кличко/Тelegram

В Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками вечером 13 октября.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«21 пострадавший в Деснянском районе. Среди них — восьмилетний ребенок. 16 раненых медики госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении мэра.

Также сообщалось, что один человек в результате ракетного удара погиб.

Кличко также отметил, что спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в доме, в который попала российская ракета.

Информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев поздно вечером 13 октября. Поэтому в Деснянском районе есть попадание в девятиэтажный дом.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что союзники не предупредили Украину о запуске российской баллистики по Киеву.

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