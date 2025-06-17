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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ракетный удар по Киеву: из-под завалов извлекли тело еще одной жертвы

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Атака РФ на Киев

Атака РФ на Киев / © ТСН.ua

В Соломенском районе Киева спасатели обнаружили еще одно тело погибшего под завалами 9-этажного жилого дома.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате атаки по состоянию на данный момент известно о 14 погибших и 105 пострадавших.

К ликвидации последствий ракетного удара привлечены более 450 спасателей, более 100 единиц техники ГСЧС, а также кинологические расчеты. На месте работают медики, полицейские и психологи.

Правоохранители и судебно медицинские эксперты занимаются установлением личностей погибших.

Напомним, в ночь на 17 июня Россия осуществила массированный ракетный обстрел Киева, Одессы и Запорожья. Столицу атаковали баллистическими ракетами и дронами.

В Киеве зафиксированы многочисленные разрушения. В Соломенском районе под удары попали две многоэтажки. В Дарницком районе погибли по меньшей мере три человека, еще 114 — получили ранения разной степени тяжести.

В Соломенке продолжаются поисково-спасательные работы, ведь под завалами еще могут находиться люди.

В связи с трагедией, 18 июня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате ракетной атаки.

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