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- Киев
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Ракетный террор в Киеве: появились фото прилетов
Россияне атаковали Киев баллистикой, в городе прогремел ряд взрывов.
Сегодня утром, 6 апреля, враг нанес удар баллистикой по Киеву. Спасатели ликвидируют последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.
О последствиях сообщили в ГСЧС.
Ситуация в районах:
Дарницкий район: по одному адресу пожар возник в нежилом здании. По другому — произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.
Оболонский район: по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание.
По другому — произошло частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра.
Соломенский район: произошло возгорание на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.
Всего в результате вражеского обстрела пострадали три человека, двое из которых госпитализированы.
Ранее сообщалось, что россияне ударили КАБом по многоэтажке в Купянске. По последним данным, есть двое пострадавших.