Ракетный террор в Киеве: появились фото прилетов

Киев пережил атаку / © Управление ГСЧС Киева

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Сегодня утром, 6 апреля, враг нанес удар баллистикой по Киеву. Спасатели ликвидируют последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

Ситуация в районах:

Дарницкий район: по одному адресу пожар возник в нежилом здании. По другому — произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.

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Оболонский район: по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание.

По другому — произошло частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра.

Последствия удара / © Управление ГСЧС Киева

Соломенский район: произошло возгорание на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.

Всего в результате вражеского обстрела пострадали три человека, двое из которых госпитализированы.

На месте пожара работали спасатели / © Управление ГСЧС Киева

Ранее сообщалось, что россияне ударили КАБом по многоэтажке в Купянске. По последним данным, есть двое пострадавших.