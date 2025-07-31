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- Киев
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Ракетный обстрел Киева: власти рассказали первые подробности последствий атаки
Ракетный удар по Киеву нанес пожары и разрушения в нескольких районах столицы.
В результате ракетного удара 31 июля 2025 года в Голосеевском районе Киева горит дом, авто.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В Святошинском районе и Соломенском есть попадание в жилые дома.
В Шевченковском районе повреждены окна многоквартирного дома, сгорели автомобили.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.