Ракетный обстрел Киева: хозяин погиб, что случилось с собакой - подробности (фото)

В Киеве после ночного обстрела 28 августа, во время которого погибли десятки людей и многие пострадали, спасатели помогли животным, напуганным атаками. Собака Джесси, которая осталась без хозяина, теперь нашла новый дом в семье спасателей.

Собака Джесси, которая осталась без хозяина после обстрела, провела два дня в поисках человека, но ожидания оказались напрасными. Теперь она получила новую семью среди спасателей и будет жить с ними за городом.

Она будет проходить обследование состояния здоровья и постепенную адаптацию к новой среде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина выбросил новорожденных щенков в мусор. В мусорном баке был занйдо завязанный пакет с новорожденными щенками, только одно животное погибло.