Киев
350
Ракетный обстрел Киева: хозяин погиб, что случилось с собакой - подробности (фото)

После ночного обстрела Киева, унесшего жизни людей и оставившего раненых, собака Джесси осталась без хозяина.

Наталия Магдык
Собака

Собака / © iStock

В Киеве после ночного обстрела 28 августа, во время которого погибли десятки людей и многие пострадали, спасатели помогли животным, напуганным атаками. Собака Джесси, которая осталась без хозяина, теперь нашла новый дом в семье спасателей.

Об этом сообщают соцсети.

Собака Джесси, которая осталась без хозяина после обстрела, провела два дня в поисках человека, но ожидания оказались напрасными. Теперь она получила новую семью среди спасателей и будет жить с ними за городом.

/ © скрин с видео

© скрин с видео

Она будет проходить обследование состояния здоровья и постепенную адаптацию к новой среде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина выбросил новорожденных щенков в мусор. В мусорном баке был занйдо завязанный пакет с новорожденными щенками, только одно животное погибло.

350
