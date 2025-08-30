- Дата публикации
Ракетный обстрел Киева: хозяин погиб, что случилось с собакой - подробности (фото)
После ночного обстрела Киева, унесшего жизни людей и оставившего раненых, собака Джесси осталась без хозяина.
В Киеве после ночного обстрела 28 августа, во время которого погибли десятки людей и многие пострадали, спасатели помогли животным, напуганным атаками. Собака Джесси, которая осталась без хозяина, теперь нашла новый дом в семье спасателей.
Об этом сообщают соцсети.
Собака Джесси, которая осталась без хозяина после обстрела, провела два дня в поисках человека, но ожидания оказались напрасными. Теперь она получила новую семью среди спасателей и будет жить с ними за городом.
Она будет проходить обследование состояния здоровья и постепенную адаптацию к новой среде.
