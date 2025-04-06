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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
684
Время на прочтение
1 мин

Ракетная атака по Киеву 6 апреля: появилось видео

В столице работала ПВО.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Из-за удара возникли пожары

Из-за удара возникли пожары

Утром, 6 апреля, российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву.

В результате атаки пострадали, по меньшей мере, три человека, двое из них госпитализированы.

Повреждение зафиксировано в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, россияне сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку в Купянске в Харьковской области. В результате атаки пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.

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