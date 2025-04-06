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- Киев
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Ракетная атака по Киеву 6 апреля: появилось видео
В столице работала ПВО.
Утром, 6 апреля, российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву.
В результате атаки пострадали, по меньшей мере, три человека, двое из них госпитализированы.
Повреждение зафиксировано в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы.
Напомним, россияне сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку в Купянске в Харьковской области. В результате атаки пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.