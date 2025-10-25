- Дата публикации
Ракетная атака на Киев: власти сообщили о последствиях и пострадавших
В результате ракетного удара возникли большие пожары в нескольких районах города.
Российские захватчики в ночь на 25 октября нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего пострадали восемь человек.
Об этом сообщил столичный глава Виталий Кличко.
«В настоящее время 8 пострадавших в столице. Трое из них госпитализированы в медучреждения города», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным столичного головы, в результате ракетного удара произошли большие пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.
Глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные автомобили, воронки во дворе жилого дома.
«Службы работают над ликвидацией последствий в соответствии с инструкциями. В настоящее время идет локализация пожаров на нескольких локациях на левом берегу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 25 октября прозвучала серия мощных взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в ночь на 25 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.