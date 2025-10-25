Ракетная атака на Киев: власти сообщили о последствиях и пострадавших

Враг атаковал Киев

Российские захватчики в ночь на 25 октября нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего пострадали восемь человек.

Об этом сообщил столичный глава Виталий Кличко.

«В настоящее время 8 пострадавших в столице. Трое из них госпитализированы в медучреждения города», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным столичного головы, в результате ракетного удара произошли большие пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.

Глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные автомобили, воронки во дворе жилого дома.

«Службы работают над ликвидацией последствий в соответствии с инструкциями. В настоящее время идет локализация пожаров на нескольких локациях на левом берегу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 25 октября прозвучала серия мощных взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в ночь на 25 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.