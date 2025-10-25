ТСН в социальных сетях

ua
Киев
201
1 мин

Ракетная атака на Киев: спасенный из руин котенок нашел свой дом у полицейской

Следователь полиции, которая документировала военное преступление российских оккупантов, не смогла пройти мимо и взяла хвостика на руки, успокоила и решила подарить ему новый дом.

Светлана Несчетная
Полицейская забрала котенка домой

Полицейская забрала котенка домой / © Полиция Киева

Котенок, спасенный из руин после российского обстрела в Киеве, нашел свой дом у полицейского.

Об этом сообщила полиция Киева.

«Сегодня, во время ликвидации последствий очередного вражеского обстрела в Деснянском районе Киева среди руин одного из складских помещений был обнаружен беспризорный напуганный котенок. Малыш чудом остался невредимым среди обломков и дыма», — говорится в сообщении.

Следователь полиции, которая документировала военное преступление российских оккупантов, не смогла пройти мимо и взяла хвостика на руки, успокоила и решила подарить ему новый дом.

Полицейская отвезла пушистика к ветеринару: кошка оказалась абсолютно здоровой, в возрасте примерно 4–5 месяцев. Уже по дороге домой животное начало мурлыкать и доверчиво прижалась к своей новой хозяйке.

Киси примерно 4-5 месяцев / © Полиция Киева

«Так, котенок, найденный среди последствий войны, нашел любовь, заботу и настоящую семью», — говорится в сообщении.

Напомним, ГСЧС спасла троих котят в Киеве после обстрела ночью 25 октября. Спасатели призвали неравнодушных людей забрать пушистиков, чтобы не отдавать их в приют.

