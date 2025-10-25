- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетная атака на Киев: спасенный из руин котенок нашел свой дом у полицейской
Следователь полиции, которая документировала военное преступление российских оккупантов, не смогла пройти мимо и взяла хвостика на руки, успокоила и решила подарить ему новый дом.
Котенок, спасенный из руин после российского обстрела в Киеве, нашел свой дом у полицейского.
Об этом сообщила полиция Киева.
«Сегодня, во время ликвидации последствий очередного вражеского обстрела в Деснянском районе Киева среди руин одного из складских помещений был обнаружен беспризорный напуганный котенок. Малыш чудом остался невредимым среди обломков и дыма», — говорится в сообщении.
Полицейская отвезла пушистика к ветеринару: кошка оказалась абсолютно здоровой, в возрасте примерно 4–5 месяцев. Уже по дороге домой животное начало мурлыкать и доверчиво прижалась к своей новой хозяйке.
«Так, котенок, найденный среди последствий войны, нашел любовь, заботу и настоящую семью», — говорится в сообщении.
Напомним, ГСЧС спасла троих котят в Киеве после обстрела ночью 25 октября. Спасатели призвали неравнодушных людей забрать пушистиков, чтобы не отдавать их в приют.