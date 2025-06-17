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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ракета прошла девять этажей: Клименко об ударе РФ по дому на Соломенке

На месте российского удара начались поисково-спасательные работы, ведь под завалами могут оказаться люди.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Разрушенный дом на Соломенке.

Разрушенный дом на Соломенке. / © Associated Press

Этой ночью во время атаки на Киев российские оккупанты нанесли баллистический удар по девятиэтажке в Соломенском районе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет РБК-Украина.

"Удар был настолько силен, что ракета прошла через все девять этажей", - подчеркнул министр.

По его словам, поисково-спасательные работы уже начались. Они могут длиться не менее суток.

Как сообщалось, ночью 17 июня на Соломенке атаковано две многоэтажки. В этом районе Киева произошло много разрушений из-за ночного обстрела.

По информации местных властей, по состоянию на 07:00 в Киеве выросло количество погибших из - за атаки РФ . Известно о по меньшей мере 14 жертвах атаки.

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