Ракета прошла девять этажей: Клименко об ударе РФ по дому на Соломенке

Разрушенный дом на Соломенке. / © Associated Press

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Этой ночью во время атаки на Киев российские оккупанты нанесли баллистический удар по девятиэтажке в Соломенском районе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет РБК-Украина.

"Удар был настолько силен, что ракета прошла через все девять этажей", - подчеркнул министр.

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По его словам, поисково-спасательные работы уже начались. Они могут длиться не менее суток.

Как сообщалось, ночью 17 июня на Соломенке атаковано две многоэтажки. В этом районе Киева произошло много разрушений из-за ночного обстрела.

По информации местных властей, по состоянию на 07:00 в Киеве выросло количество погибших из - за атаки РФ . Известно о по меньшей мере 14 жертвах атаки.