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- Киев
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Ракета пробила даже подвал: в Киеве возросло количество жертв ночного удара
Спасатели деблокировали тело седьмой жертвы в Шевченковском районе. Ракета, прилетевшая сегодня в пятиэтажку в Киеве, пробила все в подвал и даже подвал.
В Киеве возросло число погибших из-за массированного обстрела столицы в ночь на 23 июня. В настоящее время в Киеве семь погибших.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
«Спасатели деблокировали тело седьмой жертвы в Шевченковском районе», — написал Ткаченко.
Глава МВД Игорь Клименко в свою очередь отметил, что ракета, прилетевшая сегодня в пятиэтажку в Киеве, пробила все до подвала и даже сам подвал.
В Шевченковском районе Киева идет поисково-спасательная операция. Под завалами могут находиться еще два человека.
Между тем количество пострадавших в результате массированной ночной атаки по Киеву возросло до 31 человека.
Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент — фото