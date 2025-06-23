Ракета пробила даже подвал: в Киеве возросло количество жертв ночного удара

Атака на Киев 23 июня / © Associated Press

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В Киеве возросло число погибших из-за массированного обстрела столицы в ночь на 23 июня. В настоящее время в Киеве семь погибших.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

«Спасатели деблокировали тело седьмой жертвы в Шевченковском районе», — написал Ткаченко.

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Глава МВД Игорь Клименко в свою очередь отметил, что ракета, прилетевшая сегодня в пятиэтажку в Киеве, пробила все до подвала и даже сам подвал.

В Шевченковском районе Киева идет поисково-спасательная операция. Под завалами могут находиться еще два человека.

Между тем количество пострадавших в результате массированной ночной атаки по Киеву возросло до 31 человека.

Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент — фото

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