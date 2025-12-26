- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 369
- Время на прочтение
- 2 мин
Работу колеса обозрения в Киеве на Подоле хотят запретить: в чем причина
Прокуратура требует ареста аттракциона из-за аварийного состояния.
Опорные конструкции известного колеса обозрения на Контрактовой площади в Киеве держатся на гнилых деревянных брусьях. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить эксплуатацию объекта из-за реальной угрозы жизни людей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Риск обрушения: что выявил осмотр
В рамках уголовного производства правоохранители провели технический осмотр аттракциона. Результаты оказались критическими: опорная металлическая конструкция массивного колеса установлена на деревянных брусьях, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
По данным следствия, деревянные опоры имеют признаки:
глубокого гниения и разрушения структуры;
длительного воздействия влаги;
наличия полостей (древесина крошится при минимальном механическом воздействии).
«Все это создает угрозу здоровью и жизни людей», — отмечают в прокуратуре.
Судебный иск и уголовное дело
Подольская окружная прокуратура уже подала в суд ходатайство о наложении ареста на аттракцион с полным запретом на его эксплуатацию. Такое мероприятие направлено на предупреждение возможной аварии и травмирования посетителей.
Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что создало угрозу гибели людей).
На обнародованных прокуратурой фото и видео видно, что под тяжестью металлических конструкций дерево фактически превратилось в труху.
Напомним, что в Киеве при обрыве троса на аттракционе-спуске через Днепр погиб парень 20 лет. Когда парень совершал спуск по канатной дороге и доехал до середины реки Днепр произошел обрыв троса, в результате чего он упал в воду.