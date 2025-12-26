ТСН в социальных сетях

ua
en
Киев
369
2 мин

Работу колеса обозрения в Киеве на Подоле хотят запретить: в чем причина

Прокуратура требует ареста аттракциона из-за аварийного состояния.

Светлана Несчетная
Колесо обозрения на киевском Подоле

Колесо обозрения на киевском Подоле / © Киевская городская прокуратура

Опорные конструкции известного колеса обозрения на Контрактовой площади в Киеве держатся на гнилых деревянных брусьях. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить эксплуатацию объекта из-за реальной угрозы жизни людей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Риск обрушения: что выявил осмотр

В рамках уголовного производства правоохранители провели технический осмотр аттракциона. Результаты оказались критическими: опорная металлическая конструкция массивного колеса установлена на деревянных брусьях, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

По данным следствия, деревянные опоры имеют признаки:

  • глубокого гниения и разрушения структуры;

  • длительного воздействия влаги;

  • наличия полостей (древесина крошится при минимальном механическом воздействии).

«Все это создает угрозу здоровью и жизни людей», — отмечают в прокуратуре.

Судебный иск и уголовное дело

Подольская окружная прокуратура уже подала в суд ходатайство о наложении ареста на аттракцион с полным запретом на его эксплуатацию. Такое мероприятие направлено на предупреждение возможной аварии и травмирования посетителей.

Деревянные брусья колеса обзора имеют признаки глубокого гниения, разрушение структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. / © Киевская городская прокуратура

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что создало угрозу гибели людей).

На обнародованных прокуратурой фото и видео видно, что под тяжестью металлических конструкций дерево фактически превратилось в труху.

Напомним, что в Киеве при обрыве троса на аттракционе-спуске через Днепр погиб парень 20 лет. Когда парень совершал спуск по канатной дороге и доехал до середины реки Днепр произошел обрыв троса, в результате чего он упал в воду.

369
