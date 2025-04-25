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- Киев
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Работница известного косметического пространства погибла при обстреле Киева: в каком состоянии ее муж
Жизнь мастера косметического пространства Дарьи оборвалась из-за атаки РФ на Киев 24 апреля.
В четверг, 24 апреля, россияне совершили масштабную атаку на Киев.
Об этом сообщили коллеги девушки в Instagram.
«Мы потеряли невероятно светлого, доброго, талантливого человека. Дарья была частью нашей команды, частью нашей большой семьи. Она была тем, кто наполнял все вокруг теплом, заботой, нежностью и искренним желанием делать этот мир лучше. Наши сердца всегда с Дарьей», — рассказали коллеги.
Известно, что мужчина девушки выжил, команда A’s Laboratory поддерживает связь с мамой Дарьи.
«Муж Дарьи, Олег, к счастью, остался жив. Мы с ним — душой, мыслями, поддержкой. С мамой Дарьи держим связь», — отметили коллеги.
Напомним, в Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты по многоэтажке. Известно о 12 жертвах российской атаки и 87 — пострадавших.