Работница известного косметического пространства погибла при обстреле Киева: в каком состоянии ее муж

Погибшая во время атаки на Киев девушка. Фото: Instagram aslaboratory

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В четверг, 24 апреля, россияне совершили масштабную атаку на Киев.

Об этом сообщили коллеги девушки в Instagram.

«Мы потеряли невероятно светлого, доброго, талантливого человека. Дарья была частью нашей команды, частью нашей большой семьи. Она была тем, кто наполнял все вокруг теплом, заботой, нежностью и искренним желанием делать этот мир лучше. Наши сердца всегда с Дарьей», — рассказали коллеги.

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Известно, что мужчина девушки выжил, команда A’s Laboratory поддерживает связь с мамой Дарьи.

«Муж Дарьи, Олег, к счастью, остался жив. Мы с ним — душой, мыслями, поддержкой. С мамой Дарьи держим связь», — отметили коллеги.

Напомним, в Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты по многоэтажке. Известно о 12 жертвах российской атаки и 87 — пострадавших.