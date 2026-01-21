Работают по 3 суток без перерыва: в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад

Киев / © Associated Press

В Киеве из-за перегрузки умерли два слесаря аварийных бригад. Специалисты работают в столице по двое — трое суток без перерыва.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко.

В Киеве слесари аварийных бригад работают в аномально напряженном режиме. Из-за нехватки таких бригад специалисты работают по двое — трое суток без перерыва и практически валятся с ног.

«Вчера два слесаря просто умерли от дикого перенапряжения. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение», — написал Кучеренко в Сети.

Напомним, из-за атак РФ и морозов энергосистема Киева работает в критическом режиме, а коммунальщики ликвидируют аварии на грани истощения. 14 января в Оболонском районе во время разгрузки генератора для котельной умер работник «Киевтеплоэнерго». КГГА отметила, что из-за колоссальной нагрузки и работы без отдыха специалисты рискуют собственной жизнью ради обеспечения города теплом.