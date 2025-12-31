ТСН в социальных сетях

197
1 мин

Пьяный водитель устроил погоню в центре Киева: чем все закончилось (видео)

Остановить водителя удалось только после того, как он протаранил полицейский автомобиль.

Автор публикации
Дарья Щербак
ДТП на Подоле

ДТП на Подоле / © ТСН

В Киеве на улице Верхний Вал правоохранители были вынуждены применить жесткие меры по остановке автомобиля, водитель которого создавал угрозу для других участников движения.

Об этом сообщил ведущий «1+1» Евгений Плинский.

По предварительной информации, патрульные заметили автомобиль Mercedes, водитель которого вел себя на дороге неадекватно. На требование остановиться вождь не отреагировал, а попытался убежать от правоохранителей, нажав на газ.

Погоня развернулась по улицам Подола. Учитывая опасность, которую представлял водитель для пешеходов и других автомобилей в центре столицы, патрульные действовали решительно.

Остановить нарушителя удалось только физически заблокировав его движение. По словам журналиста, остановка произошла в результате столкновения автомобиля беглеца с патрульной машиной.

После блокировки транспортного средства правоохранители задержали водителя. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Киевской области маршрутка выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen. Один человек погиб, 13 пострадали.

