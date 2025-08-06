- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Пьяный "минер" угрожал взорвать ТРЦ в Киеве: чем все закончилось
В Киеве мужчина позвонил в полицию и заявил о заминировании ТРЦ. Взрывчатки не нашли, а вот подозреваемого да.
В Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о фейковом минировании торгово-развлекательного центра в Оболонском районе.
Об инциденте сообщили в полиции Киева.
По словам правоохранителей, на горячую линию позвонил неизвестный, заявивший, что заминировал один из ТРЦ и планирует его взорвать в ближайшее время.
Сотрудники полиции немедленно обследовали торговый центр, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вместо этого удалось установить лицо, совершившее звонок.
«Им оказался неоднократно судимый 38-летний житель Киевской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения со стражами порядка мужчина не смог адекватно объяснить свои действия», — сообщили в полиции.
Следователи задержали правонарушителя и вручили ему подозрение. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, в Дарницком районе Киева подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру. В результате инцидента ранен полицейский.
Правоохранители вовремя вывели жильцов из дома, так что больше пострадавших нет.