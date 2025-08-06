Пьяный "минер" угрожал взорвать ТРЦ в Киеве: чем все закончилось

Полиция / © Полиция Киева

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В Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о фейковом минировании торгово-развлекательного центра в Оболонском районе.

Об инциденте сообщили в полиции Киева.

По словам правоохранителей, на горячую линию позвонил неизвестный, заявивший, что заминировал один из ТРЦ и планирует его взорвать в ближайшее время.

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Сотрудники полиции немедленно обследовали торговый центр, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вместо этого удалось установить лицо, совершившее звонок.

Задержанный гражданин / © Полиция Киева

«Им оказался неоднократно судимый 38-летний житель Киевской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения со стражами порядка мужчина не смог адекватно объяснить свои действия», — сообщили в полиции.

Следователи задержали правонарушителя и вручили ему подозрение. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Дарницком районе Киева подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру. В результате инцидента ранен полицейский.

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Правоохранители вовремя вывели жильцов из дома, так что больше пострадавших нет.