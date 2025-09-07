- Дата публикации
Путин не собирается скрывать своих намерений от Трампа: Портников об ударе РФ по Кабмину
Каждая такая атака должна убеждать нас именно в безосновательности фантазий американского президента, считает журналист.
Удар Россией по зданию Кабинета министров Украины в Киеве демонстрирует абсолютное нежелание Российской Федерации даже задумываться об окончании войны и реальных мирных переговорах.
Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге на YouTube.
«Россия пыталась обстреливать правительственный квартал, таким образом демонстрируя, что угрозы российского руководителя Путина по поводу ударов по так называемым „центрам принятия решений“ — это не какие-то разговоры, а реальные намерения и планы российского руководства на последующий период российско-украинской войны», — сказал Портников.
Конечно, удар по правительственному зданию и гибель мирных жителей в Киеве и других украинских городах во время этой атаки РФ — несравнимы.
Однако каждый раз удар по правительственным зданиям демонстрирует абсолютное нежелание Российской Федерации даже задумываться об окончании войны и реальных мирных переговорах между Россией и Украиной.
«Единственное, что продолжает интересовать президента России, это капитуляция Украины и исчезновение нашего государства с политическими картами мира. Таким образом, Путин даже не собирается скрывать эти намерения от американского президента Дональда Трампа, который продолжает выступать с безосновательными фантазиями о готовности Российской Федерации, продолжать диалог и искать пути к достижению мира в российско-украинской войне», — пояснил Портников.
Напомним, масштабная атака России по Киеву на ночь 7 сентября стала первой с начала большой войны, когда в столице погибли не только люди, но и произошло попадание в здание высшего органа исполнительной власти Украины — Кабмина.