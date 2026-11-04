Псевдомедики, частный автомобиль и провокации в соцсетях: СБУ рассказала о беспорядках под Киевом (фото)

СБУ задержала троих подозреваемых в беспорядках в Петропавловской Борщаговке / © СБУ

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Служба безопасности Украины задержала трех человек, подозреваемых в организации беспорядков возле пункта временной дислокации Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Столкновения произошли 2 ноября.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По материалам СБУ, одной из задержанных является жительница Киевской области. 30 октября она якобы получила от другой жительницы столичного региона заказ на вывоз нацгвардейца за пределы пункта дислокации. Сделать это планировали под видом оказания военном неотложной медицинской помощи.

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Женщина выдавала себя за медикиню и использовала частный автомобиль / © СБУ

Для реализации замысла женщина выдавала себя за медикиню и использовала частный автомобиль, не имеющий отношения ни к одному медицинскому учреждению Украины. Также она привлекла знакомого, который за вознаграждение согласился сыграть роль фельдшера.

Служба безопасности Украины задержала трех человек, подозреваемых в организации беспорядков возле пункта временной дислокации Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке / © СБУ

Как утверждают в СБУ, накануне столкновений мужчина провел разведку вблизи места временного расположения подразделения Нацгвардии. А 2 ноября, находясь у пункта дислокации, псевдомедик начала распространять в соцсетях манипулятивную информацию. По замыслу организаторов это должно было вызвать общественный резонанс и спровоцировать беспорядки.

Служба безопасности Украины задержала трех человек, подозреваемых в организации беспорядков возле пункта временной дислокации Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке / © СБУ

В результате, по данным следствия, произошли стычки и препятствование законной деятельности Сил обороны. Во время осмотра телефона одной из фигуранток правоохранители обнаружили переписку с другими людьми, в которой обсуждали сценарии несанкционированных акций против украинских военных.

Служба безопасности Украины задержала трех человек, подозреваемых в организации беспорядков возле пункта временной дислокации Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке / © СБУ

Отдельно СБУ задержала активную участницу столкновений, которая, по версии следствия, призвала блокировать и повредить автобус Национальной гвардии.

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Какие подозрения объявили организаторам беспорядков

Троим задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период;

ч. 2 ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении украинских военных формирований в условиях военного положения.

Следователи уже обратились в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. По инкриминируемым статьям им грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

События в Петропавловской Борщаговке: подробности

Напомним, «медика» Валентину Молодую, подозреваемую в подрывной деятельности против украинских военных, после событий в Петропавловской Борщаговке взяли под стражу на два месяца без права залога.

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Ранее сообщалось, что в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел инцидент. 2 ноября туда приехала женщина (вероятно, Валентина Молодая) на автомобиле скорой помощи, представилась медикиней и заявляла о якобы содержании заложников в здании.

В то же время, как выяснили СМИ, клиника «Мед-престиж», владелицей которой представлялась Молодая, прекратила работу еще в 2023 году. Сам автомобиль скорой помощи, по данным журналистов, был продан в 2024 году.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке вызвали резонанс из-за громких заявлений о пытках военных. Правоохранители раскрыли, кто стоял за провокацией, чего хотел достичь и что действительно происходило за стенами здания.

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