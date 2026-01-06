Киевское Колесо обозрения на Подоле временно остановили - какая причина

Колеса обозрения на Подоле / © iStock

В Киеве временно остановили работу Колеса обозрения на Подоле из-за угрозы безопасности посетителей. Аттракцион арестован по решению суда.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Отмечается, что Подольский районный суд удовлетворил ходатайство Подольской окружной прокуратуры и наложил арест на аттракцион «Колесо обозрения», который расположен на Контрактовой площади. Отныне пользование аттракционом запрещено.

Во время проверки специалисты установили, что металлические конструкции колеса опираются на деревянные брусья, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Это создает реальный риск аварии с возможными травмами или гибелью людей. Из-за этих опасных условий прокуроры настаивали на немедленной остановке работы аттракциона для обеспечения безопасности граждан.

© Прокуратура Киева

Суд поддержал позицию прокуратуры, и на данный момент колесо обозрения будет оставаться под арестом до устранения всех нарушений технической безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прошлом году прокуратура обратилась в суд с требованием запретить эксплуатациюобъекта из-за реальной угрозы жизни людей. Оказалось, что опорные конструкции известного колеса обозрения на Контрактовой площади в Киеве держатся на гнилых деревянных брусьях.