"Проклятый перекресток" Киева: смертельное ДТП в Соломенском районе шокировало жителей

Смертельное ДТП в Киеве / © Киевская городская прокуратура

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Соломенском районе Киева, где автомобиль на большой скорости влетел в подземный переход, является далеко не первым таким инцидентом на этом участке дороги.

Об этом рассказали местные жители в комментариях телеканалу «Київ24».

По их словам, всего два месяца назад на этом же перекрестке в результате ДТП погибли молодой парень и девушка.

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Одна из местных жительниц отметила, что на месте аварии был слышен сильный удар и взрыв, после чего на место оперативно прибыли скорые и полиция.

«Это ужас, ну какие могут быть эмоции… Я увидела, что две скорые уже были с мигалками. Я надеюсь, что кто-то живой поехал в больницу», — сказала она.

Другая женщина отметила, что сама могла оказаться на месте трагедии.

«Хорошо, что пришла позже… Очень страшно. Идет война, а еще так ездят. Говорят, что он летел со скоростью 150 километров и влетел в подземный переход», — рассказала прохожая.

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Еще одна жительница микрорайона отметила, что перекресток давно считается опасным.

«Это какой-то проклятый перекресток… Здесь очень часто аварии, очень. Мальчик два месяца назад здесь разбился на мотоцикле. Все жители знают, что это страшное место», — уверяла она.

Напомним, в Киеве днем 5 июня произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль на скорости слетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека.

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