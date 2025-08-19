Проход разрешен: прокуратура добилась доступа киевлян к набережной Днепра (фото)

Набережная Днепра / © Прокуратура Киева

Верховный Суд подтвердил право всех жителей Киевана свободный доступ к набережной Днепра в урочище Берковщина, что на ул. Днепровская набережная, 14, в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Ранее частное общество, связанное с жилым комплексом бизнес-класса, незаконно захватило часть берегоукреплений и установило шлагбаумы и ворота, ограничивая доступ к реке людям, которые не проживают в жилом комплексе.

Площадь незаконно захваченного участка составляла более 2,3 тысячи квадратных метров. В то же время сами гидротехнические сооружения выполняют функцию защиты от размыва берега и технически относятся к коммунальной собственности, поскольку расположены на земельном участке водного фонда площадью более 3,1 га стоимостью более 67 млн грн.

В 2020 году частное общество зарегистрировало право собственности на эти гидросооружения, что привело к ограничению доступа киевлян к Днепру и, фактически, выбытию коммунальной земли из собственности территориальной общины. Киевская прокуратура обратилась в суд, отмечая, что такая регистрация противоречит законодательству и создает нарушение прав жителей столицы на беспрепятственное пользование рекой и прилегающей территорией.

Верховный Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил, что право собственности на гидротехническое сооружение не может быть зарегистрировано за частным обществом. Таким образом, все ограничения, которые были установлены на территории набережной, признаны незаконными, а доступ к реке Днепр для всех граждан остается свободным и бесплатным.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры отметила, что решение суда ставит точку в этом деле. Доступ к набережной Днепра должны иметь все желающие, а не только жители одного жилого комплекса. Власти города и прокуратура подчеркивают важность соблюдения законных прав граждан и сохранения коммунальной собственности в водных и прибрежных зонах столицы.

Киевляне могут беспрепятственно пользоваться набережной Днепра для прогулок, отдыха и спортивных занятий. Это дело стало важным прецедентом для защиты права граждан на бесплатный доступ к водным ресурсам и прибрежным территориям в столице.

