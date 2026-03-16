Проезд в метро Киева: эксперт назвал новую цену и объяснил, почему это неизбежно

Метро Киева

Проезд в киевском метро стоит поднять вдвое — примерно до 16 грн. Ведь эксплуатация подземки достаточно затратна.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал директор ОО Институт города Александр Сергиенко.

«По-моему, я думаю, что вдвое нужно поднимать, возможно, в полтора раза, для того, чтобы компенсировать рост стоимости перевозок. Надо посчитать, какую часть составляла сумма 8 гривен в 2018 году и посмотреть соответствующую долю среднего дохода киевлянина в 2025 году. И примерно по этой пропорции определить стоимость проезда. Это, похоже, наиболее логичный путь», — отметил эксперт.

Впрочем, важно общаться с людьми и объяснять причину необходимости роста стоимости, добавляет Сергиенко.

Отметим, что журналисты-расследователи говорят, что реальная себестоимость проезда в столичном метро около 45 гривен, а в наземном транспорте — 23 гривны. Такие данные, по их словам, известны с сентября прошлого года. Их отметили в письме городскому голове от департамента финансов КГГА.

Напомним, в Киеве выросла стоимость проезда в частных маршрутках. В субботу, 14 марта, в салонах автобусов сменили ценники. Стоимость проезда выросла на пять гривен. То есть вместо 15 теперь придется заплатить 20 гривен. На 5 гривен подорожали все маршрутки, осуществляющие перевозку в пределах города Киева.