Проезд в городской электричке Киева подорожал: сколько теперь стоит билет

Электричка / © ТСН

Реклама

Стоимость проезда в киевской кольцевой электричке возросла из-за введения специального комиссионного сбора. Пользователи уже начали получать соответствующие уведомления о новой тарифной сети.

Об этом сообщили в приложении «Киев Цифровой».

Сколько стоит билет?

Цена поездки теперь зависит от способа оплаты:

Реклама

22 грн — при покупке бумажного билета в кассах или терминалах самообслуживания.

19,19 грн — при бесконтактной оплате банковской картой непосредственно на валидаторе.

Как сохранить старую цену?

Несмотря на всеобщее удорожание, пассажиры имеют возможность пользоваться услугой по прежнему тарифу. Самым выгодным способом остается покупка электронных билетов через мобильное приложение «Киев Цифровой» — там стоимость поездки не изменилась и составляет 15 грн.

Напомним, в Киеве внезапно на 5 гривен подорожает проезд в маршрутках.

Раньше мы писали, где проезд в маршрутках стоит дороже всего.