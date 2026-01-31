Проезд из Броваров в Киев подорожает с 1 февраля

Маршрутка Бровары-Киев \ Фото: @trybunabrovary

Проезд из Броваров в Киев с завтрашнего дня вырастет на 5 грн — до 40 грн. По городу проезд остается 15 грн.

Информацию о росте стоимости проезда в Киев от 1 февраля 2026 года подтвердил один из крупнейших перевозчиков в Броварах Владислав Томин, пишет «Трибуна-Бровары» в Telegram.

В целом стоимость проезда до Киева растет и в Броварском районе. Причиной этого перевозчики называют «значительное повышение цен на горюче-смазочные материалы, автозапчасти, энергоносители, увеличение стоимости всех составляющих, влияющих на себестоимость перевозок, повышение минимальной зарплаты и налогов».

Цель повышения — не допустить убыточности работы пассажирского автотранспорта.

Между тем киевские городские власти ищут возможности, чтобы не повышать цены на проезд в общественном транспорте, несмотря на значительный дефицит бюджета.