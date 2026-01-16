Продлят ли каникулы во всех школах Киева до 1 февраля: в КГГА объяснили

Школа / © Associated Press

Власти столицы ожидают решения государственных органов власти относительно формата обучения в учебных заведениях. Однако готова принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации безопасности. Приоритетом остается безопасность детей и удобство для родителей, особенно в вопросе работы детсадов.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский для КИЕВ24.

Государственная директива или муниципальное решение

По словам чиновника, Киев будет действовать в соответствии с официальными документами. Если правительство или профильные министерства издадут директивное постановление, город его выполнит. Если же решение будет носить рекомендательный характер, столица будет выбирать формат обучения самостоятельно.

«И принимало ли государство решение, или нет, все будет зависеть от того, есть ли тот официальный документ или нет. То ли это на уровне мыслей, то ли на уровне „читок“. Но мы его действительно ожидаем с точки зрения позиции государства. Если государство, исходя из той ситуации, того объема информации, которой владеют профильные министерства, скажет, что Киев или другие регионы должны жить в ближайшие недели в таком режиме, конечно, мы так же, как законопослушные граждане, регион, столица, будем это выполнять», — отметил Валентин Мондриевский.

Что будет со школами и детсадами

Мондриевский подчеркнул, что ситуация с теплом и светом находится под постоянным контролем. Если энергосистема будет нуждаться в разгрузке, школы и колледжи могут уйти на каникулы. Однако с детскими садиками ситуация иная. Более 60% детей дошкольного возраста сейчас посещают садики очно. Город планирует сохранить этот формат даже при продлении каникул в школах.

По его словам, возможность перехода на режим каникул для школ, ПТУ и колледжей рассматривается как инструмент для уменьшения нагрузки на сети. Любое решение должно быть комфортно для общества и педагогов. В настоящее время мэрия проводит постоянный мониторинг.

«У нас есть возможность и самостоятельно принимать такие решения. И мы вчера обсуждали это на закрытом заседании городского совета. Сегодня с городским головой постоянно на контакте с профильными заместителями», — добавил заместитель председателя КГГА.

Он подытожил, что решения не будут приниматься ради решения — они должны базироваться на анализе рисков, безопасности и реальных потребностях киевлян.

Что известно о ситуации в Киеве

В течение этой недели в Киеве будут оставаться жесткие отключения света, в том числе еще и потому, что сильные морозы увеличивают потребление электроэнергии.

Зеленский подверг критике Киев за провал в подготовке к энергетическому кризису. Впоследствии Кличко ответил на критику.

В Киеве заведения высшего и профессионально-технического образования будут переведены в режим дистанционного обучения. В настоящее время столичные власти еще решают судьбу школ, где возможно как онлайн-обучение, так и продление каникул до начала февраля.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве для школ вводят или продлевают каникулы до 1 февраля 2026 года, тогда как детские сады будут работать в обычном режиме.

В других регионах ОВА должны самостоятельно выбрать формат: либо переход на дистанционное обучение, либо каникулы к февралю.