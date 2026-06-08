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- Киев
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Продавала украинок в сексуальное рабство в ЕС: в Киевской области задержали организатора схемы (фото)
Оперативники миграционной полиции Киевской области задержали 33-летнюю фигурантку, которая из-за закрытой группы в мессенджере вербовала украинок в тяжелом материальном положении для сексуальной эксплуатации в Германии и Кипре.
Полицейские Киевщины задержали злоумышленницу, продававшую женщин в сексуальное рабство.
Об этом сообщила полица Киевской области в Facebook.
Жительница города Винница, совместно с другими лицами вербовала женщин в возрасте от 18 до 35 лет, находящихся в затруднительном материальном положении, для дальнейшей сексуальной эксплуатации за рубежом.
Правоохранители установили, что 33-летняя фигурантка создала группу в мессенджере, где предлагала женщинам высокооплачиваемую работу за пределами Украины, в частности в Германии и на Кипре.
Оперативники миграционной полиции задержали злоумышленницу в процессуальном порядке и помешали переправить через государственную границу 28-летнюю украинку.
Кроме того, во время осмотра места происшествия и проведенного обыска по месту жительства задержанной работники полиции изъяли деньги, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие ее противоправную деятельность.
Следователи при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по факту торговли людьми. За совершенное ей грозит до 12 лет лишения свободы.
«Торговля людьми — одно из самых циничных преступлений против человеческого достоинства. Под видом высокооплачиваемой работы за границей злоумышленники разрушают судьбы и пытаются вовлечь людей в сексуальную эксплуатацию. Будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку», — предостерегает полиция.
Напомним, в прошлом году в Украине «накрыли» коростышевскую банду, члены которой насиловали девушек, истязали детей и завели рабов.