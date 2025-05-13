"Продавал" детей за деньги: в Киеве разоблачена схема уклонения от мобилизации

Подозреваемый / © Полиция Киева

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СБУ и полиция разоблачили 40-летнего киевлянина, который организовывал схему подделки документов для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщила полиция Киева.

Злоумышленник подыскивал одиноких матерей с несовершеннолетними детьми, которые за определенную сумму соглашались признать мужчину отцом своих детей. Стоимость оформления документов на двух детей составляла 12 000 долларов. Если же клиент уже имел двух детей, «оформление» третьего обходилось в 8 000 долларов. Полученные документы позволяли мужчинам беспрепятственно выезжать за границу.

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Оперативники задержали организатора во время получения им 7 500 долларов от очередного «клиента» в одном из киевских кафе.

В ходе расследования была установлена еще одна схема, к которой прибегал злоумышленник. Он помог своему 28-летнему знакомому получить фиктивное медицинское заключение о неизлечимой болезни жены, что якобы требовало постоянного ухода. Стоимость этой услуги также составляла 12 000 долларов.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а мужчине, который воспользовался его услугами, — за пособничество в совершении этого преступления. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве полиция разоблачила схему побега уклонистов за границу.

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