Пробки возле Южного моста продолжаются неделями: в Киеве снова транспортный коллапс, какая ситуация на дорогах

Пробки в Киеве утром 5 ноября / © Новини.LIVE

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Утром 5 ноября Киев в очередной раз сковали пробки на дорогах. В столице уже неделями наблюдаются масштабные очереди из автомобилей из-за ограничения движения на Южном мосту. Изменен маршрут ряда автобусов, а цены на такси между берегами быстро растут.

Какая ситуация с движением транспорта в Киеве на утро 5 ноября — читайте на ТСН.ua.

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В Киеве сохраняется тяжелая транспортная ситуация. Самые большие трудности возникают на подъездах к Южному мосту, где в утренние часы пик образуются значительные пробки. Движение затруднено из-за ограничений на мосту, введенных после российских атак. Поэтому значительная часть автомобильного потока направилась на другие переправы через Днепр, что увеличило нагрузку на них.

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Дополнительной проблемой стало отключение электроэнергии. В некоторых районах столицы из-за этого не работают светофоры, что также влияет на скорость движения.

Из-за перекрытия отдельных участков и усложнения дорожного движения в Киеве были изменены маршруты некоторых автобусов. В частности, автобусы №22АТД, №22ТЛ и №91Д направляются через Дарницкий железнодорожный мост.

Пробки в Киеве 5 ноября — какая ситуация на дорогах

По данным Google Maps, самые большие задержки движения транспорта в Киеве наблюдаются на подъездах к мостам и основным магистралям столицы.

Больше всего времени водители теряют на следующих участках:

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Харьковское шоссе — задержка до 27 минут.

Днепровская набережная — до 23 минут.

Дарницкий мост — до 13 минут.

Улицы Стеценко и Василия Стуса — до 12 минут.

Улица Елены Телиги и Берестейский проспект — до 10 минут.

Проспект Степана Бандеры — до 9 минут.

Улица Днепроводская — до 8 минут.

На проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, а также на улицах Набережно-Крещатицкой, Новоконстантиновской, Юрия Ильенко, Чорновола и Ивана Выговского задержки составляют от 5 до 6 минут.

Цены на такси с левого берега на правый

Поездка с левого берега Киева в центральную часть города сейчас может стоить примерно от 430 до 850 грн, пишет «РБК-Украина». Например, по маршруту Осокорки — Майдан Незалежности в сервисах такси доступны следующие тарифы.

Bolt:

Bolt (базовый) — 489 грн.

Comfort — 599 грн.

Priority (быстрее всего) — 779 грн.

Business — 729 грн.

Send (доставка) — 499 грн.

Pet (с животными) — 549 грн.

Uklon:

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Стандарт — 434 грн.

Комфорт — 478 грн.

Быстрый поиск — до 599 грн.

Бизнес — 599 грн.

Prime — 843 грн.

Доставка — 469 грн.

Женский — 478 грн.

Инклюзивный — 355 грн.

Экспресс — 491 грн.

Пробки возле Южного моста продолжаются уже несколько недель

Проблемы с движением в районе Южного моста наблюдаются уже несколько недель.

«Транспортная ситуация на подъездах к Южному мосту остается сложной. Водителям приходится более тщательно планировать свой маршрут. И такая ситуация держится несколько недель подряд. Особенно напряженная ситуация в утренние часы пик. Мы ее сейчас наблюдаем», — рассказала в эфире «Новыны.LIVE» журналистка Диана Шлыкова.

Из-за ограничений на Южном мосту автомобильный поток перераспределился между другими мостами столицы, что привело к дополнительной нагрузке на них.

Россия «выбивает» мосты в Киеве — последние новости и последствия

Напомним, в Киеве приступили к строительству альтернативных мостовых переправ в ответ на массированные обстрелы мостов в столице, Запорожье, Днепре и Харькове. По словам министра развития громад и территорий Николая Калашника, всего в рамках проекта планируется возвести 21 такую переправу, а первые мосты в Киеве должны начать ботать в начале 2027 года.

Российские удары по мостам Киева угрожают не только транспортной инфраструктуре, но и системам водо-, тепло- и электроснабжения, поскольку под ними проложены основные водопроводы и линии электропередач. По словам эксперта по энергоэффективности Станислава Игнатьева, из-за разрушения мостов столица может столкнуться с практически полным исчезновением горячей воды и задержками в подаче холодной.

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