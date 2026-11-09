22-летний мужчина, толкавший автобус НГУ / Фото, предоставлено источником УП

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По делу о событиях в Петропавловской Борщаговке под Киевом о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям сообщили 22-летнему жителю Киевщины.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий спикера Киевской областной прокуратуры Юлии Колтак и собеседника в правоохранительных органах.

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«Находясь непосредственно вблизи служебного автобуса, в котором находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, подозреваемый активно призвал присутствующих к опрокидыванию этого транспортного средства, тем самым побуждая их к совершению противоправных действий. Кроме призывов он лично и активно приобщился к их реализации, а именно совместно с другими лицами расшатывал автобус, а также наносил удары ногами по кузову, имея целью его повреждение и приведение в технически неисправное состояние».

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По данным источника УП, речь идет о 22-летнем официально не трудоустроенном Денисе Дубасе. Меру пресечения суд должен избрать ему 9 ноября (подозрение объявлено 7.11. — ред.). Прокуратура будет ходатайствовать об аресте без альтернативы залогу.

По делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке правоохранители объявили подозрение уже шести лицам. Как уточнила Колтак, пяти фигурантам суд избрал меры пресечения.

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке возле дома, где временно находились нацгвардейцы, возвращенные после самовольного ухода из части, вспыхнули столкновения. Вечером на место прибыл глава ОП Кирилл Буданов.

Глава ОП пообщался с 14-летним подростком, который во время беспорядков оказался на территории дома, потому что «пришел с пацанами». Известно, что чиновник общался по телефону с родственниками парня.

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ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.

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