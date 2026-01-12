Пришел с ножом на уроки: в Киеве школьник напал на учительницу и одноклассника и ранил их (фото, видео)

В Киеве школьник напал с ножом на учительницу и одноклассника

В одной из школ Киева девятиклассник с ножом набросился на учительницу истории и своего одноклассника. В учебное заведение мгновенно прибыла скорая. Пострадавшие были срочно госпитализированы, а нападавшего уже задержали правоохранители.

Какие подлинные мотивы парня, в каком состоянии находятся потерпевшие и какой след по этому делу оставили российские спецслужбы, выяснял Иван Воробьев.

«Обычная школа на столичной Оболони. О том, что здесь произошло чрезвычайное событие, выдают только полицейские автомобили во дворе. В учебном заведении работают правоохранители. Журналистам внутрь нельзя — продолжаются следственные действия. На месте говорят: „Нет никакой информации. Сейчас идут следственные действия“, — рассказывает корреспондент.

В одной из школ Оболони девятиклассник с ножом набросился на учительницу истории и своего одноклассника / © ТСН

Хронология событий

Утром ученик 9-го класса этой школы пришел в заведение с ножом, с собой прихватил маску и каску. Во время учебного процесса он набросился с ножом на учительницу. Ее пытался защитить одноклассник нападающего. Но оба были ранены. Помощь им оказали на месте и доставили в больницу. По информации ТСН, учительницу прооперировали, ее состояние тяжелое.

Как выяснилось, парень в туалете надел заранее подготовленную каску и маску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю руководительницу и 14-летнего одноклассника. У несовершеннолетнего пострадавшего зафиксированы множественные колото-резаные раны спины и предплечья, а у учительницы — колото-резаные раны рук и живота.

Утром ученик 9-го класса этой школы пришел в заведение с ножом, с собой прихватил маску и каску. / © Национальная полиция Украины

Что известно о состоянии пострадавших и нападающем

Сам парень после инцидента закрылся в туалете и ранил себя. Его задержали и увезли в «Охматдет». В том же заведении находится и другой парень. Оба подростка прооперированы, пока угрозы их жизни нет. По информации СМИ, нападающий — сын сотрудника полиции. Его семья переехала в столицу из Днепропетровской области.

ТСН удалось пообщаться с родителями учащихся, пришедших забирать своих детей из школы. По их разрешению о событии рассказали и дети. Говорят, после инцидента учителям приказали закрыть кабинеты изнутри и не выпускать учеников. Занятия официально не отменяли, говорят родители, но уроки не проводили. Не на камеру директор школы сообщил журналистам, что учащийся не был проблемным.

Мотивы действий подростка неизвестны Фото скрин РБК / © соцмережі

«Были крики, многие ходили. Говорят, он был тих, не конфликтовал, мало говорил. К нам пришла очень расстроенная завуч, сказала, чтобы нас закрыли на ключ, никто не выходил из кабинета и не ходил в туалет. Классный руководитель был с ними в кабинете», — рассказали очевидцы.

Пока мотивы действий подростка неизвестны. Версию травли парня в школе родители и ученики отрицают.

«Кто-то пишет о буллинге. У нас нет такого. У нас постоянно каждый раз проводятся тренировки, что не должно быть этого», — говорят они.

На месте работали правоохранители / © Национальная полиция Украины

Обстоятельства произошедшего: что уже выяснила полиция

На месте работали правоохранители. Опросили свидетелей и установили происшествия. По указанному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство за покушение на умышленное убийство двух или более человек. В настоящее время устанавливается мотив совершения преступления, кроме того, была обнаружена переписка с вероятными вражескими спецслужбами. Следственные действия продолжаются.

Правоохранители опросили свидетелей и установили обстоятельства происшествия / © Национальная полиция Украины

С учениками и учителями теперь будут работать психологи. Этот случай находится на особом контроле у местных властей. Проводятся консультации со всеми социальными службами. После этого инцидента во всех школах столицы планируется провести профилактические мероприятия с учениками и учителями и рассказать, как защитить себя в подобных случаях, сообщили в КГГА.

Учителя призывают родителей больше интересоваться, чем занимаются и какие увлечения у них их дети, и чаще говорить с ними об этом.

Напомним, ранее ТСН.ua уже сообщал о том, что произошло 12 января. Тогда говорилось, что кровавый инцидент совершил 14-летний ученик 9 класса, напавший на учительницу и одноклассника.

Также говорилось о том, что спецслужбы РФ могли курировать ученика, совершившего резню в школе Киева. Об этом сообщили в комментарии ТСН.ua информированные источники в правоохранительных органах. Полиция же обнаружила в телефоне подростка подозрительные контакты.