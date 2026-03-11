ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Приревновал к жене: в Киеве мужчина чуть не зарезал знакомого

Мужчина в Киеве нанес ножевое ранение знакомому, за что может провести за решеткой до 8 лет.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Нападающий

Нападающий

В Голосеевском районе Киева полицейские задержали мужчину, который во время ссоры из-за ревности ударил ножом своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила полиция Киева.

Что известно

По данным правоохранителей, 52-летний местный житель вышел в магазин и увидел на улице свою жену вместе со знакомым. Между мужчинами возникла словесная перепалка, быстро переросшая в драку. Во время конфликта нападавший достал нож и ударил им оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Раненый мужчина обратился за помощью к прохожим, которые вызвали скорую.

Подозреваемого разыскали и задержали.

«Совершив преступление, 52-летний фигурант решил избавиться от доказательств, спрятав нож в полости металлической трубы газонного ограждения неподалеку от места жительства. Орудия преступления изъяты и переданы на экспертное исследование», — говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Деснянском районе Киева возле станции метро «Черниговская» мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка. Он ранил лицо и ухо. Нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал конфликт без очевидной причины. Потерпевшего госпитализировали, а 30-летнего злоумышленника задержали.

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie